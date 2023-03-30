Ройзман вышел из спецприемника

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом), который является фигурантом уголовного дела о дискредитации ВС РФ, покинул спецприемник после 14 суток административного ареста по делу о демонстрации экстремистской символики, передает в четверг корреспондент ТАСС.
"Обстановка совершенно нормальная, здесь система достаточно гуманная", - сказал Ройзман после того, как покинул спецприемник.
По его словам, на протяжении 14 дней он в основном читал. После ответов на вопросы журналистов Ройзман пообщался со своими сторонниками и уехал на своем автомобиле.
Как отметил Ройзман, он не понимает, почему его высказывания стали основой для уголовного дела.
"Я здесь ни за что сидел, а в уголовном деле не конкретизировано обвинение. Я до конца не понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю событие, все, что я говорил, я говорил. Но в чем криминал, я не понимаю", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.
16 марта Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману административный арест на 14 суток за публичную демонстрацию экстремистской символики в соцсетях (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ). Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении стал пост "ВКонтакте", опубликованный, по данным полиции, на странице бывшего мэра.
В 2022 году в отношении Ройзмана также было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ"), предусматривающей до трех лет лишения свободы. На время расследования суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. По версии следствия, 1 июля 2022 года экс-мэр Екатеринбурга организовал диалог на портале YouTube, в ходе которого убеждал адресата в негативном характере целей использования ВС РФ. 29 марта 2023 года материалы дела поступили в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.