Ройзман вышел из спецприемника

"Я здесь ни за что сидел, а в уголовном деле не конкретизировано обвинение. Я до конца не понимаю, в чем меня обвиняют. Я признаю событие, все, что я говорил, я говорил. Но в чем криминал, я не понимаю", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.