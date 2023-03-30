Женщина устроила дебош в "Москва-Сити" и спряталась в автомобиле Hummer

Женщина устроила дебош в «Москва-Сити» и спряталась от охраны в автомобиле Hummer. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
«После того как мадам в кожанке разнесла все возле мебельного шоурума, она убежала от охраны и якобы спряталась в Hummer на парковке. Машина до сих пор стоит на месте, а дебоширку ищут», - говорится в сообщении.
По данным канала, автомобиль Hummer принадлежит бизнесмену, который занимается дизайном и ремонтом под ключ квартир и офисов в «Москве-Сити». На девушку написали заявление в полицию.
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