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14 минут назад

Mash: женщина устроила дебош в "Москва-Сити" и спряталась в автомобиле Hummer

Газета.Ru

Женщина устроила дебош в «Москва-Сити» и спряталась от охраны в автомобиле Hummer. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина устроила дебош в "Москва-Сити" и спряталась в автомобиле Hummer
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После того как мадам в кожанке разнесла все возле мебельного шоурума, она убежала от охраны и якобы спряталась в Hummer на парковке. Машина до сих пор стоит на месте, а дебоширку ищут», - говорится в сообщении.

По данным канала, автомобиль Hummer принадлежит бизнесмену, который занимается дизайном и ремонтом под ключ квартир и офисов в «Москве-Сити». На девушку написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в городе Слуцк Минской области водитель BMW испугался бобра, который прятался под его автомобилем.

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