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17 минут назад

В части российского региона ввели режим ЧС

Lenta.ru

В Биробиджанском районе Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

В части российского региона ввели режим ЧС
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Особо сложная ситуация — в Биробиджанском муниципальном районе. На его территории зарегистрировано пять лесных пожаров общей площадью более 1000 гектаров», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что введенный режим поможет при необходимости привлечь к тушению огня лесных пожарных из соседних регионов. Помимо этого, на всей территории российского региона ввели особый противопожарный режим

Ранее режим ЧС объявили в Магадане после череды снежных тепловых циклонов на побережье региона. Из-за пришедшей с Японского моря череды снежных циклонов коммунальные службы перевели на усиленный режим работы. Жителей Магадана и нескольких округов региона также предупредили об опасности лавин.

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