Автомобиль с людьми ушел под лед Байкала

Трое мужчин пытались выехать с острова Ольхон по закрытой переправе на озере Байкал, но заблудились. Одна из машин ушла под лед. Подробности ЧП «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Трое мужчин на трех автомобилях выехали накануне на закрытую переправу в темное время суток. Они заблудились и съехали с бывшей ледовой дороги. Неподалеку от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что спасатели после обнаружения мужчин сопроводили их до залива Куркут. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Однако подъем затонувшего автомобиля на поверхность невозможен. По словам спасателей, причина – в плохом состоянии автотранспорта.