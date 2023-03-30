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1 час назад

Автомобиль с людьми ушел под лед Байкала

РИА "ФедералПресс"

Трое мужчин пытались выехать с острова Ольхон по закрытой переправе на озере Байкал, но заблудились. Одна из машин ушла под лед. Подробности ЧП «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Автомобиль с людьми ушел под лед Байкала
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Трое мужчин на трех автомобилях выехали накануне на закрытую переправу в темное время суток. Они заблудились и съехали с бывшей ледовой дороги. Неподалеку от острова Хунык Малого Моря одна машина провалилась в ледяной нажим», – сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что спасатели после обнаружения мужчин сопроводили их до залива Куркут. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Однако подъем затонувшего автомобиля на поверхность невозможен. По словам спасателей, причина – в плохом состоянии автотранспорта.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в Приморье провалился под лед автомобиль в районе Тавричанки. Лед, не выдержав веса внедорожника, треснул, и иномарка начала уходить под воду.

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