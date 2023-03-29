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Взрыв произошел на газопроводе на Урале

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В городском округе Пелым (Свердловская область) на газопроводе произошел взрыв с последующим возгоранием, рассказал глава округа Шахит Алиев. Об этом пишет ТАСС.

Алиев подчеркнул, что из-за инцидента никто не пострадал. Он пояснил, что в районе взрыва людей не было.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что пожар не представляет серьезной опасности.

В МЧС пояснили, что не отвечают за этот участок газопровода. В ведомстве добавили, что тушением пожара будет заниматься частная компания.

По предварительным данным, произошла разгерметизация трубы на участке «Ямбург-Елец 1», после чего началось факельное горение.

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