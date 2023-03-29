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10 минут назад

Центр Севастополя остался без света из-за обрыва кабеля при земляных работах

ТАССиещё 1

Центральные улицы Севастополя остались без света из-за повреждения кабеля в ходе земельных работ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Центр Севастополя остался без света
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По предварительной информации, при проведении земельных работ на одном из участков в Ленинском районе повредили кабельную линию, питающую центр города", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что сейчас нет света в районе от Николая Музыки до улицы Нахимова.

Аварийные работы уже ведутся, ориентировочно в течение часа подача электроэнергии будет восстановлена, добавил он.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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