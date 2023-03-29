Центр Севастополя остался без света

Центральные улицы Севастополя остались без света из-за повреждения кабеля в ходе земельных работ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

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"По предварительной информации, при проведении земельных работ на одном из участков в Ленинском районе повредили кабельную линию, питающую центр города", - говорится в сообщении.

Развожаев уточнил, что сейчас нет света в районе от Николая Музыки до улицы Нахимова.