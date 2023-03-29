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9 минут назад

В квартире арестованного полковника Волкова нашли спрятанный телефон

Илья Родин

В квартире полковника Сергея Волкова, руководителя отдела морского управления Росгвардии, во время обыска был обнаружен спрятанный телефон, пишет РИА «Новости».

В квартире полковника Волкова нашли спрятанный телефон
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что устройство было обнаружено в отсеке стиральной машины, предназначенном для стирального порошка.

По данным агентства, в ответ на заявление следователя об обнаружении спрятанного гаджета, Волков пояснил, что мобильный случайно оказался в машинке. По его словам, он упал туда «в суматохе».

Адвокат офицера Росгвардии подчеркнул, что его клиент сразу же назвал пин-код от смартфона.

Суд арестовал полковника по делу о закупке неисправных РЛС

Уточняется, что полковник не признал вину в предъявленном обвинении.

Ранее сообщалось, что гарнизонный суд арестовал полковника Волкова до 17 мая. В рамках дела о закупке некачественных радиолокационных комплексов ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия»).

Происшествия,Сергей Волков,Росгвардия,
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