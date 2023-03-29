В квартире полковника Волкова нашли спрятанный телефон

В квартире полковника Сергея Волкова, руководителя отдела морского управления Росгвардии, во время обыска был обнаружен спрятанный телефон, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что устройство было обнаружено в отсеке стиральной машины, предназначенном для стирального порошка.
По данным агентства, в ответ на заявление следователя об обнаружении спрятанного гаджета, Волков пояснил, что мобильный случайно оказался в машинке. По его словам, он упал туда «в суматохе».
Адвокат офицера Росгвардии подчеркнул, что его клиент сразу же назвал пин-код от смартфона.
Уточняется, что полковник не признал вину в предъявленном обвинении.
Ранее сообщалось, что гарнизонный суд арестовал полковника Волкова до 17 мая. В рамках дела о закупке некачественных радиолокационных комплексов ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия»).