Учительница из Москвы обманом выманила у пенсионерки 4,6 млн рублей

В Москве полиция задержала учительницу-логопеда, которая выманила у 82-летней пенсионерки 4,6 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным канала, мошенница позвонила пенсионерке из города Белоозёрский (Подмосковье). Во время беседы она представилась «менеджером Центробанка РФ».

Злоумышленница предупредила женщину, что ее накопления якобы находятся в опасности. Она предложила пенсионерке способ сохранить денежные средства.

Для этого, по ее словам, следовало при личной встрече передать деньги «сотруднице ЦБ», которая в дальнейшем перечислит их на безопасный счет.

Пожилая женщина собрала все свои сбережения в размере 4,6 млн рублей и, во время встречи с мошенницей, вручила ей сложенные в сумку деньги.

Пенсионерка ожидала, что через некоторое время ей поступит сообщение из банка о поступлении суммы на счет. Так как SMS не пришла, она обратилась в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции предложили ей совершить «контрольную закупку». Они попросили пенсионерку позвонить «сотруднице» и сообщить о том, что найдены еще 300 тыс. рублей. Мошенница «клюнула на уловку» и приехала на встречу в назначенное место. Там ее уже ждали силовики.

Злоумышленницу задержали, ей оказалась 58-летняя учительница-логопед школы в Тимирязевском районе Москвы.