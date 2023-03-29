В московской квартире обнаружили тело убитой девушки

Тело 24-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире на севере Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по столице.

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Речь идет о жилом дом на Бескудниковском бульваре. Тело девушки обнаружила мать собственника квартиры. Известно, что погибшая жила вместе с сожителем. На теле девушки следователи обнаружили множественные ножевые ранения, в том числе в области шеи.