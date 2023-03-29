Суд арестовал полковника по делу о закупке неисправных РЛС

Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных РЛС
235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о приобретении некачественных радиолокационных комплексов (РЛС), предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что РЛС предназначались для защиты Крымского моста от беспилотных летательных аппаратов противника.
По версии СК, Волков согласовал поставку неисправных комплексов «Орел-БПЛА», неспособных в силу технических особенностей обнаружить и пресечь нахождение беспилотников малого класса в охраняемом воздушном пространстве.
В СК пояснили, что полковника обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».
Отмечается, что ущерб от действий Волкова составил 395 млн рублей.