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Суд арестовал полковника Волкова по делу о закупке неисправных РЛС

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235-й гарнизонный военный суд арестовал начальника отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова по делу о приобретении некачественных радиолокационных комплексов (РЛС), предназначенных для борьбы с беспилотниками. Об этом пишет РИА «Новости».

Суд арестовал полковника по делу о закупке неисправных РЛС
© РИА Новости

Уточняется, что РЛС предназначались для защиты Крымского моста от беспилотных летательных аппаратов противника.

По версии СК, Волков согласовал поставку неисправных комплексов «Орел-БПЛА», неспособных в силу технических особенностей обнаружить и пресечь нахождение беспилотников малого класса в охраняемом воздушном пространстве.

В СК пояснили, что полковника обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».

Депутат рассказал о поставках неисправного вооружения Росгвардии

Отмечается, что ущерб от действий Волкова составил 395 млн рублей.

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