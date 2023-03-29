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36 минут назад

В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за взрыва электросамоката

Газета.Ru

В Нижнем Новгороде мужчина скончался от травм, полученных из-за взрыва электросамоката. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Нижнем Новгороде мужчина погиб из-за взрыва электросамоката
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 26 марта на территории Советского района в одной из квартир, где проживал погибший. По предварительным данным, произошел взрыв электросамоката, который стоял на зарядке.

Отмечается, что в результате взрыва у мужчины диагностировали ожоги 90% тела, врачи пытались его спасти. Другие подробности произошедшего не уточняются. Погибший был уроженцем поселка Вачи, где его похоронили 29 марта.

Ранее травматолог Инна Раздобудько назвала травмы электросамокатчиков «новой эпидемией в ортопедии». Также сообщалось, что в Москве начали тестировать нейросеть для поиска нарушителей на электросамокатах.

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