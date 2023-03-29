Самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом

Самолет Минобороны России опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Саратовской областью. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

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По его информации, инцидент произошел около полудня 28 марта. Ил-76 российских ВКС с бортовым номером RF78663 осуществлял снижение, в ходе которого приблизился к частному борту Pilatus HC-12NG белорусской компании BySky.

Лайнеры следовали по пересекающимся курсам, горизонтальное расстояние между ними в момент сближения составило 1,5 километра, вертикальное — менее 300 метров. В результате сработала система предупреждения об опасных сближениях (СПОС). На борту Pilatus находились два члена экипажа и пассажир, борт следовал из Уральска в Москву.

Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента. По предварительным данным, самолеты сблизились по вине диспетчера — он не уследил за одним из воздушных судов и слишком поздно отреагировал.