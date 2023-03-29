$76.45+0.1482.39-0.75
57 минут назад

Самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Россией

Lenta.ruиещё 2

Самолет Минобороны России опасно сблизился с бизнес-джетом в небе над Саратовской областью. Об этом пишет Telegram-канал издания Baza.

Самолет Минобороны опасно сблизился с бизнес-джетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его информации, инцидент произошел около полудня 28 марта. Ил-76 российских ВКС с бортовым номером RF78663 осуществлял снижение, в ходе которого приблизился к частному борту Pilatus HC-12NG белорусской компании BySky.

Лайнеры следовали по пересекающимся курсам, горизонтальное расстояние между ними в момент сближения составило 1,5 километра, вертикальное — менее 300 метров. В результате сработала система предупреждения об опасных сближениях (СПОС). На борту Pilatus находились два члена экипажа и пассажир, борт следовал из Уральска в Москву.

Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента. По предварительным данным, самолеты сблизились по вине диспетчера — он не уследил за одним из воздушных судов и слишком поздно отреагировал.

В апреле прошлого года сообщалось, что в российской воздушной зоне опасно сблизился пассажирский самолет авиакомпании Air Serbia, выполнявший рейс из Белграда в Москву, и истребитель — расстояние между ними составило всего километр. Президент Сербии Александр Вучич тогда заявил, что военный борт напоминал F-15, или Eurofighter, серого цвета и, очевидно, принадлежал НАТО.

Происшествия,Александр Вучич,Минобороны России,НАТО,Росавиация,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий