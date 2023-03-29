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Бывший военком получил условный срок за взятки от российских хоккеистов

Калининский районный суд Уфы приговорил к шести годам условно бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов города Константина Выропаева за получение взятки от хоккеистов, чтобы они не служили в армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Республики Башкортостан.

Бывший военком получил условный срок за взятки от российских хоккеистов
© Lenta.ru

Мужчина признан виновным по трем преступным эпизодам коррупции. Также его оштрафовали на 1,8 миллиона рублей.

Суд установил, что с апреля 2019-го по июнь 2020 года Выропаев по просьбе знакомого организовал постановку на воинский учет пяти спортсменов в возрасте от 19 до 23 лет. Затем он изъял из картотеки их личные дела, чтобы их не призвали в армию. За свои услуги военком получил два абонемента на хоккейные матчи стоимостью более 70 тысяч рублей. Кроме того, с 2021 по 2022 год Выропаев за деньги помог с выдачей подложных медицинских заключений, с помощью которых трое молодых людей были освобождены от призыва и зачислены в запас. С 2020 по 2021 год военком получил еще 410 тысяч рублей.

29 марта сообщалось, что прокурор просил приговорить подсудимого к восьми годам лишения свободы.

3 октября 2022 года Ленинский суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей хоккеиста ханты-мансийского клуба «Югра» Владислава Лукина. 6 сентября суд приговорил к штрафу в размере 2 миллионов рублей хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

Дело возбудили летом 2022 года после того, как силовикам стало известно о подкупе сотрудника военкомата хоккеистами в ходе расследования дела бывшего полицейского Фарита Самигуллина, который помогал спортсменам уфимского клуба избежать армии и готовил им военные билеты.

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