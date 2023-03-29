В Томске ребенок пропал после переписки с неизвестным в интернете

Полиция, следователи и волонтеры ищут девочку, которая пропала из своего дома в селе в Томске, пообщавшись перед этим по интернету с неустановленным лицом. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе регионального СК.
"Следственным отделом по Кировскому району Томска по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи и следователи-криминалисты регионального СК совместно с сотрудниками полиции работают на месте происшествия. К поискам привлечены волонтеры "Лизы Алерт", - сказано в сообщении.
Девочка 2009 года рождения, проживающая с родителями в селе Дзержинское в Томске, в ночь на 29 марта ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.
"Перед исчезновением девочка вела переписку с неустановленным следствием лицом в одном из мессенджеров в сети интернет. Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней свидетельствуют о возможном совершении в отношении нее преступления", - отмечается в сообщении.