$76.45+0.1482.39-0.75
17 минут назад

В Томске ребенок пропал после переписки с неизвестным в интернете

ТАССиещё 1

Полиция, следователи и волонтеры ищут девочку, которая пропала из своего дома в селе в Томске, пообщавшись перед этим по интернету с неустановленным лицом. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе регионального СК.

В Томске ребенок пропал после переписки с неизвестным в интернете
Фото: ТАССТАСС

"Следственным отделом по Кировскому району Томска по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Следователи и следователи-криминалисты регионального СК совместно с сотрудниками полиции работают на месте происшествия. К поискам привлечены волонтеры "Лизы Алерт", - сказано в сообщении.

Девочка 2009 года рождения, проживающая с родителями в селе Дзержинское в Томске, в ночь на 29 марта ушла из дома. До настоящего времени ее местонахождение не установлено.

"Перед исчезновением девочка вела переписку с неустановленным следствием лицом в одном из мессенджеров в сети интернет. Обстоятельства исчезновения несовершеннолетней свидетельствуют о возможном совершении в отношении нее преступления", - отмечается в сообщении.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий