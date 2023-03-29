В Томске ребенок пропал после переписки с неизвестным в интернете

Полиция, следователи и волонтеры ищут девочку, которая пропала из своего дома в селе в Томске, пообщавшись перед этим по интернету с неустановленным лицом. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщили в пресс-службе регионального СК.