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16 минут назад

Москвич похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

Газета.Ruиещё 2

Житель Москвы украл почти 12 тысяч лотерейных билетов компании «Столото», но так и не получил крупный выигрыш. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Москвич похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл
Фото: Пресс-служба «Столото»Пресс-служба «Столото»

По данным источника, в конце 2021 года 50-летний россиянин устроился продавцом в пункт продажи АО «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе. В течение 2022 года мужчина похитил 11 979 билетов лотерей «Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Спортлото» на сумму 1,3 млн руб. Однако получить долгожданный крупный выигрыш ему не удалось.

Можно ли выиграть в лотерею на самом деле

Когда о хищении стало известно полиции, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Растрата в особо крупном размере». Сейчас москвичу грозит до 10 лет лишения свободы.

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