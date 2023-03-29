Москвич похитил 12 тысяч лотерейных билетов, но ничего не выиграл

Житель Москвы украл почти 12 тысяч лотерейных билетов компании «Столото», но так и не получил крупный выигрыш. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Фото: Пресс-служба «Столото» Пресс-служба «Столото»

По данным источника, в конце 2021 года 50-летний россиянин устроился продавцом в пункт продажи АО «Лотереи Москвы» на Варшавском шоссе. В течение 2022 года мужчина похитил 11 979 билетов лотерей «Русское лото», «Жилищная лотерея» и «Спортлото» на сумму 1,3 млн руб. Однако получить долгожданный крупный выигрыш ему не удалось.