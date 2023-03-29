Устроившему стрельбу в казанской гимназии запросили пожизненный срок

Гособвинение от прокуратуры Республики Татарстан запросило пожизненное заключение для Ильназа Галявиева, устроившего массовую стрельбу в казанской гимназии. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель республиканской прокуратуры Руслан Галиев.

Прокурор требует отравить Галявиева на пять лет в тюрьму, а затем в колонию особого режима.

Кроме того, обвинение просить удовлетворить исковые требования потерпевших о компенсации морального вреда на 101 миллион рублей и взыскать 1,4 миллиона рублей материального ущерба.

«До вступления приговора суда в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения», — добавили в ведомстве.

Галявиев решился на преступление, так как подражал действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, о которой узнал в интернете. Он был признан вменяемым, признал вину и раскаялся в содеянном. Сейчас фигурант находится в СИЗО.

Эксперты пришли к выводу, что Галявиев осознавал свои действия при подготовке нападения и во время его совершения, когда он застрелил девять человек, называя себя богом.