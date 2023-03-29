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9 минут назад

ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре стороннику террористов за пропаганду

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2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» по фамилии Самижонов за пропаганду идей исламских террористов. Об этом ФСБ по Москве и Московской области.

ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре стороннику террористов за пропаганду
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Первые три года из назначенного наказания осужденный проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Он признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Приговор вступил в законную силу.

По данным ФСБ, Самижонов занимался пропагандой идеологии терроризма и публиковал призывы в соцсетях, вовлекая жителей Московского региона в преступную деятельность.

Происшествия,Катиба таухид валь-джихад,ФСБ,
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