ФСБ сообщила о 12-летнем приговоре стороннику террористов за пропаганду

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы сторонника запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» по фамилии Самижонов за пропаганду идей исламских террористов. Об этом ФСБ по Москве и Московской области .

Первые три года из назначенного наказания осужденный проведет в тюрьме, а затем будет переведен в колонию строгого режима. Он признан виновным по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»), 205.1 («Содействие террористической деятельности») и 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») УК РФ. Приговор вступил в законную силу.