Стали известны подробности убийства подростками женщины в Балашихе

В Балашихе дочь из-за ссоры с матерью заказала ее убийство двум подросткам. Женщина была задушена, а ее тело вынесли к мусорным бакам, сообщает Следственное управление СК России по региону.

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По данным ведомства, несовершеннолетняя девушка, поссорившись с матерью, попросила своего друга помочь с убийством.

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«Молодой человек, предложил двоим своим несовершеннолетним знакомым совершить преступления, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 350 тысяч рублей, на что последние согласились», - пояснили в СКР.

24 марта девушка и ее знакомый впустили исполнителей в квартиру, где они дожидались прихода матери. Как только женщина вошла в квартиру, один из злоумышленников напал на нее и задушил.

«После совершения преступления несовершеннолетние покинули квартиру и, вернувшись спустя два дня, в ночные часы вынесли тело потерпевшей на самодельных носилках к мусорным контейнерам, расположенным вблизи дома, где впоследствии тело погибшей было обнаружено прохожими», - говорится в сообщении ведомства.

Обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, было предъявлено четырем подросткам 2009, 2002, 2006 и 2007 годов рождения. Среди них два исполнителя убийства, дочь погибшей и ее знакомый. Назначено проведение комплекса экспертиз, среди которых судебно-медицинская, психолого-психиатрические, биологические и молекулярно-генетическая.

По информации «Московского комсомольца», убитой женщине было 39 лет. Она жила вдвоем с дочерью-школьницей в съемной квартире в микрорайоне Изумрудный.

Со слов близких, девочка страдала сахарным диабетом, училась дома дистанционно по Интернету, и друзей у нее практически не было. Ее мама работала риэлтором – продавала элитную недвижимость и копила на собственную квартиру. С отцом дочери она развелась больше 10 лет назад, мужчина жил отдельно и участия в воспитании девочки практически не принимал.

Две недели назад в гости к школьнице приехал ее 15-летний знакомый, с которым она познакомилась в Интернете. Он попросил немного пожить в квартире, так как якобы его родители уехали, а у него нет ключей от дома, и в итоге гостил две недели. После чего мать девочки попросила телефон его родителей и выяснила, что они вернулись домой и были уверены, что сын живет у родственников в Чехове.

Москвичи были не против, если сын останется в гостях еще на некоторое время. Однако риелтор стала выгонять подростка домой, однако ее дочь уговорила маму позволить ему пожить до 25 марта, несмотря на то, что отношения из-за гостя в семье испортились. В итоге женщина была убита.