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58 минут назад

112: житель Магадана застрелил двоих знакомых и утопил в проруби свидетельницу убийства

Газета.Ruиещё 1

В Магадане местный житель застрелил двоих знакомых, а после избавился от свидетельницы убийства. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Житель Магадана застрелил знакомых и утопил в проруби свидетельницу убийства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным источника, в день происшествия россиянин употреблял наркотики вместе с двумя приятелями в своей квартире. Между мужчинами завязался конфликт, и собственник жилья взял карабин «Сайга» и застрелил гостей.

Спустя несколько дней россиянин вспомнил, что в момент двойного убийства в квартире находилась его знакомая, и решил избавиться от нее. Вместе с другом мужчина вывез девушку в бухту Гертнера и утопил в проруби. Туда же преступник сбросил тела застреленных россиян.

Вскоре о преступлении узнали сотрудники полиции. Оказалось, об убийстве троих человек рассказал друг россиянина, который помог ему избавиться от тел и убить свидетельницу.

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