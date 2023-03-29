Житель Магадана застрелил знакомых и утопил в проруби свидетельницу убийства

В Магадане местный житель застрелил двоих знакомых, а после избавился от свидетельницы убийства. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По данным источника, в день происшествия россиянин употреблял наркотики вместе с двумя приятелями в своей квартире. Между мужчинами завязался конфликт, и собственник жилья взял карабин «Сайга» и застрелил гостей.
Спустя несколько дней россиянин вспомнил, что в момент двойного убийства в квартире находилась его знакомая, и решил избавиться от нее. Вместе с другом мужчина вывез девушку в бухту Гертнера и утопил в проруби. Туда же преступник сбросил тела застреленных россиян.
Вскоре о преступлении узнали сотрудники полиции. Оказалось, об убийстве троих человек рассказал друг россиянина, который помог ему избавиться от тел и убить свидетельницу.