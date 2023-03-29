Уголовное дело Ройзмана поступило в суд Екатеринбурга

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации российской армии поступило в суд Екатеринбурга. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Владислава Идамжапова.

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Адвокат согласен с таким решением, так как считает передачу дела в Москву незаконной.

По данным ведомства, 1 июля 2022 года Ройзман на благотворительном фонде выступил в прямом эфире видеохостинга в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. Таким образом он хотел подорвать авторитет российской армии в глазах граждан.

«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.