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22 минуты назад

Уголовное дело бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана поступило в суд Екатеринбурга

Lenta.ru

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом) о дискредитации российской армии поступило в суд Екатеринбурга. Об этом в среду, 29 марта, сообщает Владислава Идамжапова.

Уголовное дело Ройзмана поступило в суд Екатеринбурга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Адвокат согласен с таким решением, так как считает передачу дела в Москву незаконной.

По данным ведомства, 1 июля 2022 года Ройзман на благотворительном фонде выступил в прямом эфире видеохостинга в форме виртуального диалога посредством чата с пользователями сайта. Таким образом он хотел подорвать авторитет российской армии в глазах граждан.

«Он публично в устной форме сообщил неограниченному кругу просматривающих видеотрансляцию пользователей информацию, которая, согласно заключению экспертизы, содержит совокупность лингвистических и психологических признаков убеждения адресата в негативном характере целей использования Вооруженных сил Российской Федерации», — объяснили в прокуратуре.

Экс-мэра обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»).

Происшествия,Владислав Идамжапов,Евгений Ройзман,
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