В Ленобласти мать морила голодом двухлетнюю дочь

В Тихвине Ленинградской области местная жительница морила голодом свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщает 78.ru.

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Истощенная девочка попала в больницу в 2022 году. Врачи поставили ей диагноз: белково-энергетическая недостаточность тяжелой степени с развитием кахексии тяжелой степени из-за недоедания. Семья при этом неполная, состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

В отношении 22-летней матери ребенка возбудили уголовное дело. По данным издания, сейчас она находится под подпиской о невыезде.