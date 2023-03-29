Российского полицейского задержали за взятку от подозреваемого

В Томске задержали старшего участкового уполномоченного ОУУПиПДН ОМВД России по Кировскому району за коррупцию. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, правоохранитель согласился на вознаграждение от подозреваемого по делу о фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Он должен был не проводить проверку в отношении этого мужчины. За это фигурант получил 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящий момент решается вопрос об аресте сотрудника МВД.