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33 минуты назад

Российского полицейского задержали за взятку от подозреваемого

Lenta.ru

В Томске задержали старшего участкового уполномоченного ОУУПиПДН ОМВД России по Кировскому району за коррупцию. Об этом в среду, 29 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Российского полицейского задержали за взятку от подозреваемого
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ведомства, правоохранитель согласился на вознаграждение от подозреваемого по делу о фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации. Он должен был не проводить проверку в отношении этого мужчины. За это фигурант получил 15 тысяч рублей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»). В настоящий момент решается вопрос об аресте сотрудника МВД.

Ранее стало известно, что в Видном начальнику отдела МВД дали семь лет за взятки от хозяина гостиницы для мигрантов.

Происшествия,Следственный комитет,
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