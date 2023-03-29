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42 минуты назад

Суд наказал россиянина за оскорбление Путина

Lenta.ru

В Перми суд наказал местного жителя, оскорбившего в соцсетях президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Суд наказал россиянина за оскорбление Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как пишет пресс-служба ФССП, лингвистическая экспертиза размещенного россиянином поста показала, что «мужчина позволил себе оскорбить честь и достоинство главы государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств». Суд квалифицировал этот поступок как мелкое хулиганство.

В службе приставов подчеркнули, что пермяк уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, поэтому его признали виновным по административной статье о повторном мелком хулиганстве. Смягчающих обстоятельств в поступке мужчины суд не нашел и взыскал с него штраф в 150 тысяч рублей, который нарушитель уже выплатил.

Ранее в Самарской области суд признал виновным по статье о дискредитации Вооруженных сил России местного депутата Михаила Абдалкина, который смотрел послание Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Политику назначили наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. При этом его адвокат заявил, что защита планирует обжаловать решение по делу, так как считает его противоречащим главе Конституции России о правах человека.

Происшествия,Михаил Абдалкин,Владимир Путин,ФССП России,Федеральное Собрание России,
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