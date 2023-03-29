Суд наказал россиянина за оскорбление Путина

В Перми суд наказал местного жителя, оскорбившего в соцсетях президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Как пишет пресс-служба ФССП, лингвистическая экспертиза размещенного россиянином поста показала, что «мужчина позволил себе оскорбить честь и достоинство главы государства и дать необоснованную негативную оценку его личностных качеств». Суд квалифицировал этот поступок как мелкое хулиганство.

В службе приставов подчеркнули, что пермяк уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные нарушения, поэтому его признали виновным по административной статье о повторном мелком хулиганстве. Смягчающих обстоятельств в поступке мужчины суд не нашел и взыскал с него штраф в 150 тысяч рублей, который нарушитель уже выплатил.