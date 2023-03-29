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16 минут назад

В Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа

Lenta.ru

В Санкт-Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа и попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Об этом в среду, 29 марта, сообщает 78.ru.

В Петербурге двухлетний мальчик выпал из окна второго этажа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Инцидент произошел днем 28 марта в Стрельне. Ребенка доставили в медучреждение с травмами головы, переломом теменной кости. Издание утверждает, что он упал по недосмотру родителей. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в марте на улице Турку на юге Петербурга полуторагодовалый мальчик, оставшийся под присмотром с бабушкой, выпал из окна третьего этажа. Сообщалось, что ребенок каким-то образом убежал от 53-летней женщины, вышел в парадную и там упал из окна.

До этого в Москве 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа жилого дома в районе Чертаново и выжила. Ее обнаружили под окнами прохожие. которые вызвали врачей.

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