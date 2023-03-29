Россиянин с сообщниками похитил отца и случайно убил его

Свердловский областной суд вынес приговор четверым жителям Верхней Пышмы, похитившим отца одного из них, который умер в багажнике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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Максимальное наказание в виде девяти лет колонии строго режима получили Леонид Тропин, являвшийся инициатором преступления, и его приятель Сергей Стяжкин. Двое их подельников Валентин Басков и Руслан Маханов получили восемь и семь лет соответственно.

Суд установил, что 19 апреля 2022 года пьяный Тропин решил похитить своего отца, который пригрозил выселить его из квартиры вместе с семьей и снять с регистрации его автомобиль. Тропин рассказал о ссоре с отцом троим знакомым, и они согласились ему помочь.