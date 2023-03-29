В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
14 минут назад

Российский школьник умер на уроке физкультуры

Lenta.ru

В Симферополе ученик десятого класса умер во время урока физкультуры в школе №10. Информацию об этом подтвердили в Минздраве Крыма, пишет «Крыминформ».

Российский школьник умер на уроке физкультуры
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, российский школьник умер во вторник, 28 марта.

«Он упал и потерял сознание. Приезжала скорая. Вроде две клинических и одна биологическая смерть. Сердце останавливалось три раза, все длилось около полутора часов», — приводит издание слова очевидца случившегося.

По его словам, у погибшего девятиклассника диагностированы проблемы с сердцем, также у него было повышенное давление. Подростку, предварительно, стало плохо после пробежки, у него был допуск к занятиям физической культурой.

Это далеко не первый случай гибели ребенка на уроке физкультуры. В Санкт-Петербурге ученица седьмого класса умерла во время занятий спортом в школе. До этого в Челябинской области девятиклассник умер на уроке физкультуры — мальчику внезапно стало плохо, его не удалось спасти.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий