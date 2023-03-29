Российский школьник умер на уроке физкультуры

В Симферополе ученик десятого класса умер во время урока физкультуры в школе №10. Информацию об этом подтвердили в Минздраве Крыма, пишет «Крыминформ».

По данным ведомства, российский школьник умер во вторник, 28 марта.

«Он упал и потерял сознание. Приезжала скорая. Вроде две клинических и одна биологическая смерть. Сердце останавливалось три раза, все длилось около полутора часов», — приводит издание слова очевидца случившегося.

По его словам, у погибшего девятиклассника диагностированы проблемы с сердцем, также у него было повышенное давление. Подростку, предварительно, стало плохо после пробежки, у него был допуск к занятиям физической культурой.