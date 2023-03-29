Baza: в Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию

Беспилотный летательный аппарат, согласно предварительным данным, атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети», расположенную в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.
По данным канала, БПЛА оказался самодельным и был оснащен взрывным устройством, изготовленным в кустарных условиях.
«Предположительно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области (6,5 км от российско-украинской границы)», — говорится в публикации.
Отмечается, что осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч л.
Помимо того, получил повреждения и сам газопровод. Пострадавших в результате инцидента с неизвестным беспилотником нет.