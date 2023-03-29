Baza: в Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию

Беспилотный летательный аппарат, согласно предварительным данным, атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети», расположенную в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Фото: Телеграм-канал «Новости Москвы» Телеграм-канал «Новости Москвы»

По данным канала, БПЛА оказался самодельным и был оснащен взрывным устройством, изготовленным в кустарных условиях.

«Предположительно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области (6,5 км от российско-украинской границы)», — говорится в публикации.

Отмечается, что осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч л.