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29 минут назад

Baza: в Белгороде украинский беспилотник атаковал газовую станцию

Газета.Ru

Беспилотный летательный аппарат, согласно предварительным данным, атаковал газонасосную станцию «Газэнергосети», расположенную в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Baza: в Белгороде беспилотник атаковал газовую станцию
Фото: Телеграм-канал «Новости Москвы»Телеграм-канал «Новости Москвы»

По данным канала, БПЛА оказался самодельным и был оснащен взрывным устройством, изготовленным в кустарных условиях.

«Предположительно, дрон запустили со стороны города Волчанска в Харьковской области (6,5 км от российско-украинской границы)», — говорится в публикации.

Отмечается, что осколками взрывного устройства был поврежден пустой газовый резервуар емкостью 30 тысяч л.

Беспилотник атаковал энергообъект в Брянской области

Помимо того, получил повреждения и сам газопровод. Пострадавших в результате инцидента с неизвестным беспилотником нет.

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