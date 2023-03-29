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38 минут назад

Генпрокуратуру России призывают проверить певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ

RT на русскомиещё 1

По данным RT, в Генеральную прокуратуру России поступило обращение с требованием провести проверку певца и продюсера Валерия Меладзе в связи с возможными фактами финансирования им деятельности Вооружённых сил Украины. Обращение на имя генпрокурора России направил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

В обращении, копия которого есть в распоряжении RT, отмечается, что Федеральный проект по безопасности и противодействию коррупции «длительное время следит» за деятельностью и высказываниями Меладзе.

По словам Бородина, в ходе этой работы установлено, что артист «неоднократно критиковал принятые государственными органами и президентом России решения» в отношении СВО.

Бородин добавляет, что в настоящий момент гастрольная деятельность Меладзе на территории России ограничена, однако он беспрепятственно гастролирует за рубежом.

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В обращении также упоминается инцидент на новогоднем корпоративе в Дубае, когда Меладзе поддержал националистический лозунг «Слава Украине! Героям слава!», который был ему предложен одним из гостей мероприятия.

«У многих граждан возник вопрос, не идут ли заработанные им на корпоративах в Москве и Дубае денежные средства на поддержку Вооружённых сил Украины», — говорит автор обращения, призывая Генпрокуратуру России провести соответствующую проверку в отношении артиста.

Ранее сообщалось, что глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что в городе отменили концерты артистов Ани Лорак, Валерия Меладзе и Александра Реввы.

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