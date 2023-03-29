Россиянина депортируют с Бали за обнаженное фото на священной горе

Власти Бали депортируют россиянина за снимок в обнаженном виде на священной горе Агунг. Об этом в среду, 29 марта, сообщает газета The Jakarta Post.

© Unsplash

Уточняется, что мужчина приехал на остров по туристической визе. Сделав фото без нижнего белья он выложил его в социальные сети, за что получил негативную реакцию со стороны местных властей и жителей Бали. После этого нарушитель удалил снимок и опубликовал видеоролик с извинениями.

— Он нарушил нормы и не проявил уважения к нашей культуре, — прокомментировал ситуацию глава Балийского управления по законодательству и правам человека Ангиат Напитупулу.

Теперь россиянину грозит депортация, после которой его имя внесут в черный список, не позволяющий вернуться в страну как минимум в течение следующих шести месяцев, передает JP.