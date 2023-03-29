В Мелитополе отключили электричество после обстрела ВСУ

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после обстрела со стороны Украины в Мелитополе отключили электричество, идут восстановительные работы. Об этом сообщает РИА Новости.
Утром 29 марта в экстренных службах Мелитополя сообщили, что ВСУ обстреляли местное железнодорожное депо. По предварительным данным, никто не пострадал.
При этом повреждения получили объекты инфраструктуры, уточнил Рогов.
«Город аварийно обесточен после обстрела», - заявил он.
ТАСС уточняет со ссылкой на экстренные службы, чтоб обесточены также некоторые соседние поселки. Собеседник агентства заявил, что в результате обстрела были повреждены объекты системы электроснабжения.