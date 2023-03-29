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11 минут назад

В Мелитополе отключили электричество после обстрела ВСУ

Мария Иванова

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что после обстрела со стороны Украины в Мелитополе отключили электричество, идут восстановительные работы. Об этом сообщает РИА Новости.

В Мелитополе отключили электричество после обстрела ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утром 29 марта в экстренных службах Мелитополя сообщили, что ВСУ обстреляли местное железнодорожное депо. По предварительным данным, никто не пострадал.

При этом повреждения получили объекты инфраструктуры, уточнил Рогов.

«Город аварийно обесточен после обстрела», - заявил он.

ТАСС уточняет со ссылкой на экстренные службы, чтоб обесточены также некоторые соседние поселки. Собеседник агентства заявил, что в результате обстрела были повреждены объекты системы электроснабжения.

Происшествия,Владимир Рогов,
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