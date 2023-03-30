Три человека отравились угарным газом в российском жилом доме

Более сорока детей отравились неизвестным веществом в Ошской области Киргизии, 18 из них были госпитализированы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в министерстве здравоохранения республики.
"В Кара-Суйском районе Ошской области за медицинской помощью обратились 43 ребенка", - заявила представитель центрального аппарата министерства.
По ее данным, пострадавшим поставлен предварительный диагноз - отравление. Врачами было принято решение госпитализировать 18 пострадавших.
Чем именно было вызвано отравление, в настоящее время устанавливается специалистами. Проводятся соответствующие анализы.