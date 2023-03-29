На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 на западном побережье Сахалине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмостанции, эпицентр располагался в 7 км к северу от села Поречье в Углегорском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.