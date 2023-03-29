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4 часа назад

На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0

Газета.Ruиещё 2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 на западном побережье Сахалине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмостанции, эпицентр располагался в 7 км к северу от села Поречье в Углегорском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0
Фото: DepositphotosDepositphotos

Согласно информации службы, жители Углегорского района могли почувствовать подземные толчки силой до 3 баллов. В соцсетях местные жители сообщили, что ощутили колебания. Ранее стало известно, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян ранее назвал Курилы и Камчатку самыми сейсмоактивными регионами России.

Происшествия,Землетрясение,Рубен Татевосян,РАН,
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