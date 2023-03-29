На Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 3,0

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 на западном побережье Сахалине. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. По данным сейсмостанции, эпицентр располагался в 7 км к северу от села Поречье в Углегорском районе. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.
Согласно информации службы, жители Углегорского района могли почувствовать подземные толчки силой до 3 баллов. В соцсетях местные жители сообщили, что ощутили колебания. Ранее стало известно, что на юге Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Заместитель директора по вопросам инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности Института физики Земли РАН Рубен Татевосян ранее назвал Курилы и Камчатку самыми сейсмоактивными регионами России.