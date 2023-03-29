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45 минут назад

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Газета.Ru

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7 на территории Италии. Об этом сообщает Геологическая служба США. Отмечается, что подземные толчки были зарегистрированы в 2 км к северо-востоку от города Молизе, где проживают более 314 тысяч человек.

В Италии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Фото: DepositphotosDepositphotos

Очаг землетрясения залегал на глубине 8,4 км. Данные о жертвах и разрушениях не поступали. Накануне сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 в Японии. Интенсивность землетрясения оценивалась в 3-4 балла. Отмечается, что землетрясение не привело к каким-либо разрушениям или пострадавшим.

До этого землетрясение магнитудой 4,7 было зафиксировано в центральной части Турции. Эпицентр находился в 16 км от города Эльбистан, где проживают 80,4 тыс. человек.

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