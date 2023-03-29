В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров

В чеченском Гудермесе ликвидировали двух боевиков, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

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По его словам, это произошло во время специальной операции. При этом отмечается, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских лиц не пострадал.

Спецслужбы и силовики Чечни отрабатывали информацию о двух преступниках, которые укрылись в частном секторе населенного пункта. В ходе спецоперации по ликвидации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Однако злоумышленники, пытаясь вырваться из окружения, бросили в сторону полицейских гранату.

Ответным огнем двое преступников были нейтрализованы. Никто из правоохранителей или мирных жителей не пострадал, указал Кадыров. Он попросил не распространять слухи о недобитых остатках группы бандитов. Вся остальная информация является фейком.