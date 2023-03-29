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4 минуты назад

В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров

Елена Прошина

В чеченском Гудермесе ликвидировали двух боевиков, сообщил в Telegram глава республики Рамзан Кадыров.

В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, это произошло во время специальной операции. При этом отмечается, что никто из сотрудников силовых органов или гражданских лиц не пострадал.

Спецслужбы и силовики Чечни отрабатывали информацию о двух преступниках, которые укрылись в частном секторе населенного пункта. В ходе спецоперации по ликвидации было оперативно определено их местонахождение. Боевиков блокировали и предложили сдаться. Однако злоумышленники, пытаясь вырваться из окружения, бросили в сторону полицейских гранату.

Ответным огнем двое преступников были нейтрализованы. Никто из правоохранителей или мирных жителей не пострадал, указал Кадыров. Он попросил не распространять слухи о недобитых остатках группы бандитов. Вся остальная информация является фейком.

Глава Чечни подчеркнул, что Гудермес «живет спокойной жизнью» и выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов республики за успешную ликвидацию боевиков.

Происшествия,Рамзан Кадыров,
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