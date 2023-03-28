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41 минуту назад

На депутата азербайджанского парламента совершено покушение в Баку

Елена Прошина

Депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа стал жертвой вооружённого нападения в Баку. Об этом сообщает Trend.

В Баку депутата парламента обстреляли из автомата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Депутат был обстрелян из автомата у ворот своего дома. Согласно сообщению местного МВД, Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения плеча и ноги. При этом состояние депутата стабильное, угрозы для жизни нет.

В данный момент на месте нападения работает оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают личности нападавших.

Ранее бывший главный следователь Волгоградской области был осуждён за покушение на губернатора.

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