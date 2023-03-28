В Баку депутата парламента обстреляли из автомата

Депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа стал жертвой вооружённого нападения в Баку . Об этом сообщает Trend.

Депутат был обстрелян из автомата у ворот своего дома. Согласно сообщению местного МВД, Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения плеча и ноги. При этом состояние депутата стабильное, угрозы для жизни нет.