В Баку депутата парламента обстреляли из автомата

Депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа стал жертвой вооружённого нападения в Баку. Об этом сообщает Trend.
Депутат был обстрелян из автомата у ворот своего дома. Согласно сообщению местного МВД, Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения плеча и ноги. При этом состояние депутата стабильное, угрозы для жизни нет.
В данный момент на месте нападения работает оперативная группа. Правоохранительные органы устанавливают личности нападавших.
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