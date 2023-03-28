В Москве-реке нашли пакет с частью человеческого тела

Сегодня в акватории Москвы-реки выловили пакет с фрагментом тела. Предположительно, женского. Начата проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве .

Подозрительный пакет находился примерно в метре от правого берега Москвы-реки недалеко от Павелецкого вокзала. Были вызваны полицейские. В их присутствии пакет выловили и подняли на берег. В нем обнаружили часть тела человека. Предположительно, женщины.