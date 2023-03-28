В Москве-реке нашли пакет с частью человеческого тела

Сегодня в акватории Москвы-реки выловили пакет с фрагментом тела. Предположительно, женского. Начата проверка, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Подозрительный пакет находился примерно в метре от правого берега Москвы-реки недалеко от Павелецкого вокзала. Были вызваны полицейские. В их присутствии пакет выловили и подняли на берег. В нем обнаружили часть тела человека. Предположительно, женщины.
Доследственную проверку по факту обнаружения тела проводит Симоновский межрайонный следственный отдел следственного управления по ЮАО Москвы. Следователи устанавливают картину произошедшего, опрашивают очевидцев. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.