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17 минут назад

Россиянина приковали к дереву за нападение на подростков-спортсменов из Ангарска

Газета.Ru

Пьяный житель Новосибирска набросился на группу спортсменов в фойе городской гостиницы. Мужчина хотел попасть в бар, но был прикован к дереву охранниками отеля. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «ГВАРДИЯ» в группе во «ВКонтакте».

Россиянина приковали к дереву за нападение на подростков-спортсменов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

22 школьника приехали в Новосибирск из Иркутской области. Юные спортсмены из Ангарска в возрасте от 15 до 17 лет приехали на соревнования, заселились в отель и едва не стали участниками потасовки, которую провоцировал местный житель. Мужчина явился в гостиницу и заявил, что направляется в бар, вечером 27 марта.

Администратор нажала тревожную кнопку, так как в гостинице никогда не было бара, а поведение нетрезвого посетителя могло помешать постояльцам.

Но столкновения с ними избежать не удалось. В это время в фойе находились дети-спортсмены, на которых пьяный мужчина набросился и стал общаться с ними на повышенных тонах, используя обсценную лексику. От действий агрессивного посетителя пострадали и работники гостиницы.

В итоге дебошира задержали бойцы группы быстрого реагирования. Хулиган попытался применить в их отношении физическую силу и оказать сопротивление, но все же был задержан.

Полицейских мужчина дожидался у дерева, будучи прикованным к нему наручниками.

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