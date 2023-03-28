Россиянина приковали к дереву за нападение на подростков-спортсменов

Пьяный житель Новосибирска набросился на группу спортсменов в фойе городской гостиницы. Мужчина хотел попасть в бар, но был прикован к дереву охранниками отеля. Об этом сообщает пресс-служба агентства безопасности «ГВАРДИЯ» в группе во «ВКонтакте».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

22 школьника приехали в Новосибирск из Иркутской области. Юные спортсмены из Ангарска в возрасте от 15 до 17 лет приехали на соревнования, заселились в отель и едва не стали участниками потасовки, которую провоцировал местный житель. Мужчина явился в гостиницу и заявил, что направляется в бар, вечером 27 марта.

Администратор нажала тревожную кнопку, так как в гостинице никогда не было бара, а поведение нетрезвого посетителя могло помешать постояльцам.

Но столкновения с ними избежать не удалось. В это время в фойе находились дети-спортсмены, на которых пьяный мужчина набросился и стал общаться с ними на повышенных тонах, используя обсценную лексику. От действий агрессивного посетителя пострадали и работники гостиницы.

В итоге дебошира задержали бойцы группы быстрого реагирования. Хулиган попытался применить в их отношении физическую силу и оказать сопротивление, но все же был задержан.