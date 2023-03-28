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Baza: мошенники «развели» экс-замминистра обороны РФ почти на 2 млн рублей

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Аферисты обманули бывшего замглавы Минобороны России Николая Михайлова и заставили его перевести на их счет 1,9 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Бывший госслужащий испугался, что его деньги могут быть украдены, и согласился на предложение аферистов перевести деньги на резервный счет, а после предоставить им его данные. Полиция ищет похитителей.

Мошенники обманули экс-замминистра обороны почти на 2 млн рублей
© РИА Новости

По данным Baza, 16 марта Михайлов получил звонок на WhatsApp, мошенник представился сотрудником банка ВТБ и заявил, что кто-то сменил его телефонный номер в системе, из-за чего деньги бывшего замминистра обороны находятся в опасности. Он сказал, что не верит позвонившему и собрался брать трубку. Ему ответили, что банк сделает пометку, мол, он отказался страховых услуг, и регулятор ответственность за его средства нести не будет. Мужчина поверил в эту фразу и позднее отправил свои средства мошенникам.

Ранее в ВТБ рассказали, что мошенники начали вовлекать россиян в схемы по обналичиваю украденных средств. Для таких целей вербуют как правило взрослых и пожилых людей, которым предлагают устроиться на «работу по поиску преступников», и начинают переводить на их счет похищенные средства под видом «спасенных».

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