Мошенники обманули экс-замминистра обороны почти на 2 млн рублей

Аферисты обманули бывшего замглавы Минобороны России Николая Михайлова и заставили его перевести на их счет 1,9 млн рублей, сообщает Telegram-канал Baza. Бывший госслужащий испугался, что его деньги могут быть украдены, и согласился на предложение аферистов перевести деньги на резервный счет, а после предоставить им его данные. Полиция ищет похитителей.

По данным Baza, 16 марта Михайлов получил звонок на WhatsApp, мошенник представился сотрудником банка ВТБ и заявил, что кто-то сменил его телефонный номер в системе, из-за чего деньги бывшего замминистра обороны находятся в опасности. Он сказал, что не верит позвонившему и собрался брать трубку. Ему ответили, что банк сделает пометку, мол, он отказался страховых услуг, и регулятор ответственность за его средства нести не будет. Мужчина поверил в эту фразу и позднее отправил свои средства мошенникам.