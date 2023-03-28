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22 минуты назад

Двое россиян предстанут перед судом по делу о теракте в Чечне в 2005 году

Lenta.ru

Двое жителей Чечни предстанут перед Южным окружным военным судом по делу о совершении в 2005 году теракта в селе Знаменское. Об этом во вторник, 28 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Двое россиян предстанут перед судом по делу о теракте в Чечне в 2005 году
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчин обвиняют в терроризме, участии в банде, посягательстве на жизнь правоохранителя и военнослужащего, убийстве двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, похищении человека и незаконном хранении и перевозке взрывных устройств.

По данным следствия, в июле 2005 года фигуранты вместе с подельниками похитили и убили мужчину в станице Новощедринская. Потерпевшего переодели в военную форму и поместили его тело в машину, начиненную самодельным взрывным устройством. Один из фигурантов открыл огонь по автомобилю, чтобы привлечь к нему внимание правоохранителей. А когда те подъехали для проведения следственных мероприятий, второй обвиняемый привел устройство в действие. В результате пострадали 36 человек, погибли 15.

Ранее суд вынес приговор троим участникам банды, в отношении еще троих уголовное дело продолжает рассматриваться. Двое были ликвидированы.

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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