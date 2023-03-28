Присяжные оправдали двух фигурантов дела банды Пичугина

Коллегия присяжных в Верховном суде Республики Коми полностью оправдала двух фигурантов уголовного дела о банде так называемого вора в законе Юрия Пичугина - предпринимателей Александра Егорова и Алексея Рохлина. Они были освобождены в зале суда, сообщили ТАСС в суде.

Фото: МВД РФ МВД РФ

"Егоров и Рохлин вердиктом присяжных-заседателей оправданы по всем эпизодам и освобождены в зале суда. Присяжные сочли доказанной вину Пичугина в трех убийствах и не заслуживающим снисхождения, еще в трех убийствах его вина признана недоказанной", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Наталия Смирнова.

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Накануне присяжные сочли доказанной вину Пичугина и членов его банды в создании и участии в организованной преступной группировке.

На скамье подсудимых 18 фигурантов уголовного дела, в том числе лидеры банды Пичугин, Виктор Карпов, Хадис Азизов, Сергей Вануйто. В зависимости от роли каждого они обвинялись в организации преступного сообщества и участии в нем, создании устойчивой вооруженной группировки, совершении шести убийств, покушении на убийство, похищении человека, незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, вымогательстве, мошенничестве.

Еще трое фигурантов заключили досудебные соглашения, им уже вынесены приговоры. Махач Азизов приговорен к 7 годам колонии строгого режима и штрафу в 600 тыс. рублей, у него конфискованы деньги, полученные преступным путем. Октай Эфендиев приговорен к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тыс. рублей, Игорь Пармон - к 9 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

По данным следствия, с 1992 по 1994 год Пичугин, являясь так называемым вором в законе, создал на территории Коми организованную группировку для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. В нее вошли ранее судимые люди, спортсмены, а также лица, проходившие службу в спецподразделениях вооруженных сил и правоохранительных органах. Применяя насилие, они незаконно изымали у предпринимателей деньги под видом обеспечения их личной безопасности, совершали махинации с недвижимостью, телефонные мошенничества, разбойные нападения на магазины.