Россиянка избила двухлетнего сына и выгнала его из дома без одежды

В городе Уржум Кировской области женщина избила малолетнего ребенка и выгнала его из дома раздетым среди ночи. Об этом МВД России по Уржумскому району в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел 28 марта. Местный житель пришел домой ночью и обнаружил на крыльце своего двухлетнего сына без одежды. Мужчина вызвал скорую помощь и вместе с врачами поехал в больницу, чтобы сопроводить ребенка. По данным ведомства, мать мальчика в это время находилась в доме.

«Выяснилось, что, пока мужчины не было дома, его супруга 1988 года рождения побила своего сына и выставила за дверь на улицу», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что ребенка госпитализировали со следами побоев и общим переохлаждением.

Известно, что семья не попадала в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и не состояла на профилактических учетах. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении матери мальчика.