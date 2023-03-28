В НАО задержали замгубернатора

"27 марта во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами округа был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий. Настоящим заявляем, что случившее задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы округа", - говорится в сообщении.