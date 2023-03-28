В НАО задержали замгубернатора

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) - руководитель аппарата администрации НАО Андрей Блощинский задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили ТАСС три собеседника в органах власти региона.
"Задержан Блощинский, задержание прошло вчера вечером после обысков", - сказал собеседник агентства.
Двое других собеседников подтвердили данную информацию.
Администрация НАО распространила официальное сообщение о задержании чиновника.
"27 марта во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами округа был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий. Настоящим заявляем, что случившее задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы округа", - говорится в сообщении.
Имя задержанного в сообщении не уточняется.