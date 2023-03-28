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47 минут назад

Замгубернатора НАО Блощинского задержали по подозрению в коррупции

ТАСС

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) - руководитель аппарата администрации НАО Андрей Блощинский задержан по подозрению в коррупционном преступлении, сообщили ТАСС три собеседника в органах власти региона.

В НАО задержали замгубернатора
Фото: ТАССТАСС

"Задержан Блощинский, задержание прошло вчера вечером после обысков", - сказал собеседник агентства.

Двое других собеседников подтвердили данную информацию.

Администрация НАО распространила официальное сообщение о задержании чиновника.

"27 марта во время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами округа был задержан высокопоставленный сотрудник администрации НАО по подозрению в совершении коррупционных действий. Настоящим заявляем, что случившее задержание является результатом непримиримой борьбы с любыми проявлениями коррупции, которую ведут правоохранительные органы округа", - говорится в сообщении.

Имя задержанного в сообщении не уточняется.

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