Житель деревни Свитино в Вороновском поселении Новой Москвы нашел обломки беспилотника, окрашенного в цвета флага Украины, у железнодорожных путей. Об этом сообщается в Telegram-канале Shot.

53-летний мужчина разъяснил представителям экстренных служб, что заметил упавший дрон, когда гулял с собакой. Он отметил, что обломки беспилотника находились примерно в 100 метрах от железнодорожного полотна в поле.

По предварительным данным, при падении дрона из мирных граждан никто не пострадал, разрушений нет. Сотрудники силовых структур начали устанавливать другие обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал Baza

24 марта сообщалось, что в Белгородской области сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. Дрон противника упал и взорвался уже на земле.