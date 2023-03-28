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52 минуты назад

Сотрудники частной скорой подрались с журналистами в Москве

Елена Прошина

Правоохранители начали доследственную проверку по факту нападения сотрудников столичной медицинской организации на журналистов Shot. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Сотрудники частной скорой подрались с журналистами в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в «Международном центре скорой медицинской помощи», располагающемуся на 1-м Угрешском проезде, дом №6. Журналисты Shot приехали туда, чтобы снять репортаж о скандальной истории, которая произошла в учреждении ранее — сотрудники частной скорой, относящейся к организации, отказался везти в больницу 13-летнего мальчика, поскольку у его матери не оказалось нужной суммы денег, чтобы оплатить услуги фельдшера. В итоге по факту случившегося было возбуждено уголовное дело об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

С приехавшими в центр журналистами, желающими выяснить детали инцидента с мальчиком, общаться не захотели и попытались силой выгнать. Как сообщал Shot, к оператору съемочной группы сотрудники организации применили «удушающий», а корреспондента «вытолкали из офиса» частной скорой помощи.

Теперь данную ситуацию взяли под контроль правоохранители, начав доследственную проверку по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

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