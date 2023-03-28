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28 минут назад

Пираты захватили корабль Дании в Гвинейском заливе

Мария Иванова

Пираты захватили принадлежащее Дании судно в Гвинейском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судоходной компании Monjasa.

Пираты захватили корабль Дании в Гвинейском заливе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Захвачено было судно Monjasa Reformer - танкер, перевозящий нефть и химикаты под либерийским флагом. Танкер эксплуатируется базирующейся в Дубае компанией Montec Ship Management (принадлежит Monjasa).

Нападение произошло в субботу, 25 марта, примерно в 225 километрах к западу от Порт-Пуэнт-Нуар в Республике Конго. По данным портала Le Marin, от трех до пяти пиратов высадились на танкер с небольшой лодки. Все каналы связи с судном были отключены.

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В Monjasa заявили, что всем 16 членам экипажа удалось найти убежище в «безопасной комнате» на борту.

Владельцы судна сообщили об инциденте в центр морского сотрудничества, который создали британские и французские военно-морские силы для обеспечения безопасности в Гвинейском заливе.

Reuters отмечает, что Гвинейский залив в последние годы стал «глобальным очагом пиратства», но в 2022 году нападений стало меньше благодаря усилиям властей региона.

Дания, «имеющая большие интересы в области коммерческого судоходства», в 2021 году отправила свой фрегат в залив для защиты кораблей, но в 2022-м после начала украинского кризиса фрегат был отозван.

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