Пираты захватили корабль Дании в Гвинейском заливе

Пираты захватили принадлежащее Дании судно в Гвинейском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя судоходной компании Monjasa.

Захвачено было судно Monjasa Reformer - танкер, перевозящий нефть и химикаты под либерийским флагом. Танкер эксплуатируется базирующейся в Дубае компанией Montec Ship Management (принадлежит Monjasa).

Нападение произошло в субботу, 25 марта, примерно в 225 километрах к западу от Порт-Пуэнт-Нуар в Республике Конго. По данным портала Le Marin, от трех до пяти пиратов высадились на танкер с небольшой лодки. Все каналы связи с судном были отключены.

В Monjasa заявили, что всем 16 членам экипажа удалось найти убежище в «безопасной комнате» на борту.

Владельцы судна сообщили об инциденте в центр морского сотрудничества, который создали британские и французские военно-морские силы для обеспечения безопасности в Гвинейском заливе.

Reuters отмечает, что Гвинейский залив в последние годы стал «глобальным очагом пиратства», но в 2022 году нападений стало меньше благодаря усилиям властей региона.