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1 час назад

В Эквадоре сошел масштабный оползень

Газета.Ru

Масштабный оползень сошел в Эквадоре, в зоне бедствия оказались примерно 500 человек, передает ОТР.

В Эквадоре сошел масштабный оползень
Фото: EPA/TACCEPA/TACC

По официальным данным, семеро погибли, более 60 числятся пропавшими без вести. Разрушены полторы сотни домов.

На месте обрушения работают спасатели. Об угрозе оползня в этом районе еще в феврале предупреждало национальное управление по чрезвычайным ситуациям, но никаких мер принято не было.

Теперь на место происшествия приехал президент Эквадора Гильермо Лассо, чтобы лично поговорить с пострадавшими.

Происшествия,Гильермо Лассо,
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