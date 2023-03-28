В Эквадоре сошел масштабный оползень

Масштабный оползень сошел в Эквадоре, в зоне бедствия оказались примерно 500 человек, передает ОТР.
По официальным данным, семеро погибли, более 60 числятся пропавшими без вести. Разрушены полторы сотни домов.
На месте обрушения работают спасатели. Об угрозе оползня в этом районе еще в феврале предупреждало национальное управление по чрезвычайным ситуациям, но никаких мер принято не было.
Теперь на место происшествия приехал президент Эквадора Гильермо Лассо, чтобы лично поговорить с пострадавшими.