В Эквадоре сошел масштабный оползень

Масштабный оползень сошел в Эквадоре, в зоне бедствия оказались примерно 500 человек, передает ОТР.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

По официальным данным, семеро погибли, более 60 числятся пропавшими без вести. Разрушены полторы сотни домов.

На месте обрушения работают спасатели. Об угрозе оползня в этом районе еще в феврале предупреждало национальное управление по чрезвычайным ситуациям, но никаких мер принято не было.