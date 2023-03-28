В Италии допустили участие «российских служб» в организации побега Усса

Сбежать из-под ареста в Италии Артему Уссу могли помочь сообщники, а также «российские службы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Ранее суд в Милане одобрил экстрадицию Усса в США, где его обвиняют в обходе санкций и отмывании денег, за что ему грозит до 30 лет заключения. Однако через несколько дней стало известно, что россиянин сбежал из-под ареста, который отбывал в съемной квартире.

Как выяснилось, предприниматель, отключив электронный браслет, вышел на улицу с рюкзаком. После чего сел в машину и скрылся. Владельцем автомобиля является посторонний человек, который им не пользуется. Предположительно, через несколько километров Усс сменил автомобиль на котором добрался до границы одной из соседних стран. Речь может идти о Швейцарии или Словении.

Как установила прокуратура Милана, вопреки судебному запрету посредствам мобильного телефона Усс общался с сообщниками. Издание отмечает, что это была «"хирургическая" операция, заставляющая следователей подозревать в решающей роли спецслужбы Москвы».