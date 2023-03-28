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20 минут назад

Австралиец с металлоискателем нашел самородок золота стоимостью $240 тыс.

Газета.Ru

Житель Австралии нашел самородок золота с помощью своего металлоискателя, пишет LADBible. Cтоимость его находки составляет примерно $240 тысяч.

Австралиец с металлоискателем нашел самородок золота стоимостью $240 тыс.
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказа мужчина, он испытывал бюджетное устройство, когда металлоискатель указал ему, что в земле лежит какой-то предмет. Раскопав землю, австралиец нашел золотой самородок, весом 4,5 килограммов. Он отнес его в ювелирный магазин, чтобы узнать, сколько стоит эта находка, и был приятно удивлен, услышав цену.

Мужчина полагал, что за золото ему заплатят примерно $10 тысяч, но эксперт назвал сумму $240 тысяч.

«Когда он дал мне самородок в руку, у меня отвисла челюсть. Я работаю в золотодобывающей промышленности уже 43 года, и это самый большой кусок, который я когда-либо видел, — признался торговец Даррен Камп.

Сам счастливчик не сообщил, что будет делать с деньгами от продажи золота, но рассказал, что его жена будет рада.

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