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27 минут назад

Стала известна возможная причина гибели курсантов в казарме под Петербургом

Lenta.ru

Трое курсантов Военной академии связи имени Буденного в Сертолово Ленинградской области перед смертью могли принять наркотики. Об этом стало известно «Фонтанке».

Стала известна возможная причина гибели курсантов под Петербургом
Фото: Олег Харсеев / КоммерсантъОлег Харсеев / Коммерсантъ

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что молодые люди могли погибнуть после употребления некоего химического вещества. Экспертиза установит, что именно приняли россияне в казарме академии, пояснил собеседник.

В казарме под Петербургом обнаружили трех мертвых курсантов

До смерти курсанты, которые обучались по контракту, ходили в увольнение. Под Петербургом они находились на полевых занятиях.

По факту смерти молодых людей в казарме возбудили уголовное дело по статье 293 УК России («Халатность»).

О происшествии в Военной академии имени Буденного в Ленобласти стало известно утром во вторник, 28 марта.

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