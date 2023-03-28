Стала известна возможная причина гибели курсантов под Петербургом

Трое курсантов Военной академии связи имени Буденного в Сертолово Ленинградской области перед смертью могли принять наркотики. Об этом стало известно «Фонтанке».

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Олег Харсеев / Коммерсантъ

Источник издания, знакомый с ситуацией, отметил, что молодые люди могли погибнуть после употребления некоего химического вещества. Экспертиза установит, что именно приняли россияне в казарме академии, пояснил собеседник.

До смерти курсанты, которые обучались по контракту, ходили в увольнение. Под Петербургом они находились на полевых занятиях.

По факту смерти молодых людей в казарме возбудили уголовное дело по статье 293 УК России («Халатность»).