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6 минут назад

Частный самолет незаконно сел на лед Байкала

Лера Букина

Частный легкомоторный самолет, следовавший из Новосибирска, совершил незаконную посадку на лед озера Байкал в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Отмечается, что самолет на льду пролива Малое Море Прибайкальского национального парка был обнаружен инспекторами. В сообщении также говорится, что подобный инцидент произошел впервые.

«Составлен протокол по статье 8.39 Административного кодекса "Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях"», - отметила пресс-служба.

После того, как соответствующие документы были оформлены, нарушители покинули зону.

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Государственные инспекторы с суши обратили внимание на снижающийся легкомоторный самолет. В тот момент они патрулировали. По словам пилота, самолет летел из Новосибирска. Он также проинформировал о том, что на острове Ольхон запланировал остановку на обед.

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